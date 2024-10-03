Мужчина попытался украсть картину из посольства Украины в Москве

Mash: мужчина попытался украсть картину из посольства Украины в Москве

Мужчина попытался украсть картину из посольства Украины в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 1 октября вор проник в здание в Пресненском районе, однако его заметил охранник. Теперь мужчина дает показания в полиции.

Отмечается, что здание посольства стоит пустым с 2022 года.

Похититель ранее уже привлекался к ответственности за нападение на Дениса Глушакова во время футбольного матча в 2018 году. Тогда он получил десять суток ареста.

Ранее в Смоленской области уволенный мужчина украл у бывшего работодателя почти 16 тысяч литров бензина.