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01:19, 29 сентября 2024Силовые структуры

В Смоленске мужчина украл у работодателя 16 тысяч литров бензина

В Смоленской области мужчина украл у экс-работодателя 16 тысяч литров бензина

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

В Смоленской области уволенный мужчина украл у бывшего работодателя почти 16 тысяч литров бензина. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщает пресс-служба судов региона.

Утверждается, что после увольнения бывший специалист по логистике не вернул корпоративную топливную карту и продолжал пользоваться ею на протяжении девяти месяцев. За это время он приобрел 15 955 литров бензина, нанеся бывшему работодателю ущерб на сумму 915 485 рублей.

Мужчину признали виновным по части 3 статьи 158 УК РФ («тайном хищении чужого имущества в крупном размере»). «Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, с возложением на него дополнительных обязанностей, способствующих исправлению», — заявили в пресс-службе.

Ранее 21-летний житель Москвы устроился работать в пункт выдачи заказов (ПВЗ), откуда позже украл товаров на 3,5 миллиона рублей. По информации следствия, молодой человек оформлял заказы с фиктивного аккаунта.

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      Артём Верейкин
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