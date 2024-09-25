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12:39, 25 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин украл из пункта выдачи заказов товаров на 3,5 миллиона рублей

В Москве сотрудник пункта выдачи заказов украл товара на 3,5 миллиона рублей

Фото: Кекяляйнен Андрей / Фотобанк Лори

21-летний житель Москвы устроился работать в пункт выдачи заказов (ПВЗ), откуда позже украл товара на 3,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По информации следствия, молодой человек оформлял заказы с фиктивного аккаунта. В этот список попали фискальные накопители стоимостью 15 тысяч рублей каждый, одежда, электроника, парфюмерия и другое. По мере поступления товара в ПВЗ сотрудник прятал их в помещение без камер. Когда все заказы пришли, подозреваемый договорился уйти пораньше и все вынес. После кражи он перестал выходить на связь.

В прокуратуре предоставили «Ленте.ру» видео из ПВЗ с моментом совершения преступления.

На кадрах видно, как молодой человек выносит коробки с похищенным.

Все украденные товары злоумышленник продавал и тратил деньги на себя. Также он сознался в хищении вместе с соучастниками таким же способом в другом ПВЗ.

Ему предъявлено обвинение в совершении кражи в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что бывшую помощницу музыканта Сергея Шнурова осудили за кражи.

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      Артем Соколов
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