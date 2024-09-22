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16:41, 22 сентября 2024Силовые структуры

Бывшую помощницу Сергея Шнурова осудили за кражи

Хамовнический суд Москвы осудил экс-помощницу Шнурова Кулагину за кражи условно

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшей помощнице и администратору российского певца Сергея Шурова Анастасии Кулагиной. О решение судебной инстанции сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что полиция обвинила экс-администратора в том, что она регулярно совершала кражи с банковских карт Шнурова и его жены Ольги.

Кулагину признали виновной и приговорили к восьми годам лишения свободы условно. Также суд обязал экс-помощницу музыканта компенсировать причиненный ущерб Шнурову и его жене. Во время следствия ответчица не признавала вину, однако позже изменила позицию и заявила о раскаянии. Кроме того, она попросила прощения у Ольги Шнуровой.

Ранее стало известно, что Шнуров должен Федеральной налоговой службе 4,5 миллиона рублей. Позднее певец опроверг эту информацию и заявил, что всегда вовремя вносит необходимые платежи.

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