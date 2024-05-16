Стало известно о многомиллионном долге Шнурова перед налоговой

Лидер «Ленинграда» Шнуров задолжал налоговой более 4,5 миллиона рублей

Стало известно о многомиллионном долге российского музыканта и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова перед Федеральной наологой службой (ФНС). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что у исполнителя есть ИП — Сергей Шнуров. Основная деятельность компании — исполнительное искусство, а также кино, видео, телевизионные программы, радиовещание, реклама, а также организация развлечений. Размер долга ИП перед налоговой составляет 4,5 миллиона рублей.

Помимо этого, ранее на артиста были записаны шесть ООО, однако он покинул их.

По данным источника, желающих заказать выступление Шнурова практически нет с 2022 года. Известно, что за последнее время певец выпустил несколько синглов, а также дисс на журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов).

Ранее стало известно, что гонорар лидера группы «Ленинград» за концерт на стадионе «Лужники» составил миллион долларов.