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11:06, 5 марта 2024Культура

Раскрыт гонорар Шнурова за концерт в «Лужниках»

Гонорар Шнурова за концерт в «Лужниках» составил миллион долларов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Гонорар солиста группы «Ленинград» Сергея Шнурова за концерт на стадионе «Лужники» составил миллион долларов. Об этом сообщает НСН со ссылкой на материалы Арбитражного суда Москвы.

В марте 2023 года компания «Артлайф» подписала договор с «Ленинградом» о выступлении в «Лужниках» в сентябре 2023 года. Музыкантам выплатили аванс в размере 50 процентов от общего гонорара за концерт.

Позднее между «Артлайф» и Шнуровым началась судебная тяжба из-за сорванного шоу. Шнуров отказался возвращать аванс за отмененный концерт, после чего стороны обменялись встречными исками. Согласно им сумма полной выплату музыканту оценивается в 90 миллионов рублей, что по курсу на 2023 год составляет 1,1 миллиона долларов.

Ранее стало известно о гонорарах певца Филиппа Киркорова после «отмены» из-за участия в «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой.

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