Стало известно о гонорарах Киркорова после «отмены»

Продюсер Лавров заявил, что гонорары Киркорова остались прежними после «отмены»

Стало известно о гонорарах эстрадного певца Филиппа Киркорова после «отмены» из-за участия в «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает Prozvezd со ссылкой на продюсера Сергея Лаврова.

По словам Лаврова, после скандала гонорары звезды остались прежними — от 100 до 150 тысяч евро за выступление. «Злые языки стали говорить, что Филипп скатился в цене и готов работать за 50, а то и 30 тысяч долларов, потому что якобы умирает от голода. Это все выдумки», — заявил он.

Продюсер пояснил, что Киркорову действительно пришлось сделать перерыв в карьере на два месяца. Однако сейчас он вернулся к работе за прежние деньги. Более того, гонорары исполнителя могут вырасти после концертного тура.

Ранее Киркоров заявил, что «отменил» себя сам после участия в «голой вечеринке». По словам артиста, большое количество гастролей и съемок истощили его, поэтому он решил сделать перерыв.