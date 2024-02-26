Киркоров заявил об отмене самого себя после участия в «голой вечеринке»

Киркоров заявил, что сам себя отменил после участия в «голой вечеринке» Ивлеевой

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров заявил о том, что отменил себя сам после участия в «голой вечеринке» ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом он сообщил на премии «Золотой граммофон», передает «Комсомольская правда».

«Вот говорят "отменили Киркорова"… Да я сам себя отменил для себя! Я сам устал от себя — такого, каким я был в последнее время», — признался артист. Он также добавил, что большое количество гастролей и съемок истощили его, поэтому он решил взять «тайм-аут», чтобы перезагрузиться и побыть с собой.

По его словам, именно поэтому исполнитель ушел в «тишину и молчание» — это позволило ему посмотреть на других и себя со стороны, а также совершить переоценку жизни.

Ранее сообщалось, что Киркоров стал ведущим церемонии вручения премии «Золотой граммофон» несмотря на то, что организаторы мероприятия убрали имя исполнителя с афиши.