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22:23, 25 февраля 2024Культура

Киркоров провел «Золотой граммофон» несмотря на исчезновение с афиши

Исчезнувший с афиши «Золотого граммофона» Киркоров выступил на вручении премии
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский певец Филипп Киркоров стал ведущим церемонии вручения премии «Золотой граммофон». Прежде организаторы мероприятия убрали имя исполнителя с афиши, напоминает StarHit.

Концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга Киркоров открыл композицией «Я вновь хочу увидеть Ленинград». Как отметил артист, она написана болгарским композитором почти полвека назад. Песня посвящена Северной столице, с которой Киркоров связывает важные этапы своей карьеры. «Болгария подарила мне жизнь, Россия дала творческую жизнь», — заявил король российской эстрады. Затем он, наряду с Еленой Север и Николаев Басковым, остался на сцене в качестве ведущего церемонии.

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Как сообщает издание, торжество предваряла церемония награждения участников СВО. Солдат пригласили на сцену, где вручили денежные награды за уничтоженную украинскую технику.

В конце января портрет Киркорова исчез с афиши концерта «Золотой граммофон». На рекламе певец был изображен в компании Николая Баскова, Ирины Дубцовой, Сергея Лазарева и Мари Краймбрери. Список участников мероприятия был оглашен в конце прошлого года, однако участие поп-короля в скандальной голой вечеринке Анастасии Ивлеевой внесло коррективы в решение организатора.

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      Виктория Клабукова
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