Шнуров отреагировал на новость о многомиллионном долге перед налоговой

Шнуров опроверг новость о том, что должен налоговой 4,5 миллиона рублей

Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на новость о многомиллионном долге перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Его слова приводит Telegram-канал РБК.

Артист опроверг появившуюся информацию о задолженности. Он заявил, что не получал извещений от налоговой, так как все оплатил.

«Все налоги мною всегда вносятся в срок. Тот скриншот, который публикуют, это необновленный скрин моего личного кабинета. Налоги за первый квартал этого года, которые уже уплачены. Как он попал к "журналистам" — вопрос», — отметил исполнитель.

Ранее появилась информация, что лидер группы «Ленинград» задолжал налоговой 4,5 миллиона рублей.

В начале мая известного российского музыканта, солиста дуэта HammAli & Navai Наваи Бакирова объявили в розыск судебные приставы из-за крупных долгов его компании.