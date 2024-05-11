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11:58, 11 мая 2024Культура

Известного российского музыканта объявили в розыск приставы из-за крупного долга

Рэпера Наваи Бакирова объявили в розыск приставы из-за долга свыше 2 млн рублей

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Известного российского музыканта, солиста дуэта HammAli & Navai Наваи Бакирова объявили в розыск судебные приставы из-за крупных долгов его компании. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Shot.

ООО «Скар Трейдинг», совладельцем которой на протяжении двух лет является Бакиров, занимается сразу несколькими видами деятельности, в том числе строительством, продажей книг и напитков. По итогам 2023 года организация понесла 617 тысяч убытков, а также накопила долги на сумму свыше двух миллионов рублей, часть из которых составляют штрафы за административные правонарушения.

По информации канала, 700 тысяч рублей с компании рэпера взыскивает Департамент мировых судей Москвы — согласно предварительным данным, эта сумма представляет собой долги по госпошлинам. Кроме того, фирма не оплачивала штрафы.

Ранее в мае стало известно, что на актеров Елизавету Боярскую и Максима Матвеева подали в суд из-за долгов за квартиру в столице.

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      Полина Кислицына
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