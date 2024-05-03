На популярную российскую актрису подали в суд из-за долгов за квартиру

Актрису Елизавету Боярскую обязали выплатить долг за квартиру в Москве

У популярной российской актрисы Елизаветы Боярской и ее мужа актера Максима Матвеева нашли долги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и обязали супругов их выплатить. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Артисты с апреля по июнь 2023 года не платили за газ, электричество и водоснабжение в квартире, расположенной в районе Хорошево-Мневники на северо-западе столицы, в связи с чем у них накопился долг более чем на 20 тысяч рублей. В результате в конце февраля ГБУ «Жилищник» подал на них иск в суд.

«Мировой судья судебного участка №157 района Хорошево-Мневники города Москвы рассмотрел заявление ГБУ города Москвы "Жилищник района Хорошево-Мневники" к Боярской Елизавете Михайловне и Матвееву Максиму Александровичу. Суд решил взыскать с Боярской и Матвеева в пользу ГБУ "Жилищник района Хорошево-Мневники" задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг в размере более 26 тысяч рублей», — говорится в сообщении. При этом, по данным Telegram-канала Mash, актеры не стали обжаловать иск и уже погасили задолженность.

В апреле долги за «коммуналку» обнаружили у актрисы Александры Урсуляк.