У известной российской актрисы нашли долги за ЖКУ

На актрису Александру Урсуляк подали иск в суд из-за долгов по «коммуналке»

У известной российской актрисы Александры Урсуляк нашли долги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). О том, что она задолжала десятки тысяч рублей, стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации источника, артистка более полугода не платит за газ, воду и электричество за квартиру в Пресненском районе Москвы. В результате в октябре 2023 года ГБУ «Жилищник Пресненского района» подало на нее в суд, который постановил, что счета нужно оплатить. Однако к настоящему моменту долг в 45,3 тысячи рублей все еще не погашен.

Помимо этого, звезда не погасила 66 дорожных штрафов на 40,1 тысячи рублей. Урсуляк сообщила журналисту канала, что у нее не было возможности заняться финансовыми вопросами из-за большой загруженности по работе, и пообещала оплатить все счета и штрафы после окончания Московского международного кинофестиваля, который завершится 26 апреля.

Ранее стало известно, что актера Семена Трескунова (признан в России иноагентом), покинувшего Россию после начала спецоперации на Украине, обязали выплатить долги за ЖКУ за квартиру в Москве.