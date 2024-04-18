На известного актера-иноагента подали в суд из-за долгов за квартиру

Актера-иноагента Трескунова обязали выплатить долг за ЖКУ за квартиру в Москве

У известного актера Семена Трескунова (признан в России иноагентом) нашли долги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за квартиру в Москве и обязали их выплатить. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

После начала спецоперации на Украине артист покинул Россию и в данный момент проживает в Израиле. Во время своего отсутствия он не платил за электричество, водоснабжение и отопление в столичной квартире, в связи с чем у него накопилась задолженность. В результате ГБУ «Жилищник» подал на актера иск в суд, который постановил, что Трескунов должен выплатить коммунальщикам более 10 тысяч рублей.

Ранее в апреле сообщалось, что на актера Павла Прилучного подали в суд из-за долгов по жилью, из которого его год назад выселила бывшая жена, актриса Агата Муцениеце.

