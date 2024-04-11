На Прилучного подали в суд за неуплату «коммуналки»

На Павла Прилучного подали в суд из-за долгов по жилью, из которого его выселили

У актера Павла Прилучного нашли долги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за квартиру в Москве, из которой его выселили. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash.

Речь идет о четырехкомнатном объекте, расположенном на севере столицы возле станции метро «Речной вокзал». На артиста подал в суд Мосэнергосбыт: в компании утверждают, что тот на протяжении полугода не оплачивал «коммуналку», в связи с чем накопился долг за свет, воду и отопление в размере 57 тысяч рублей. С учетом пеней и госпошлины он должен заплатить почти 60 тысяч рублей.

Между тем Прилучный уже год как не прописан в вышеупомянутом жилье — оно принадлежит его бывшей жене, актрисе Агате Муцениеце. Экс-супруга выписала его из квартиры через суд. Однако суд уже выписал приказ, и артисту необходимо будет погасить задолженность за ЖКУ.

Ранее в апреле стало известно, что на звезду «Улиц разбитых фонарей» Сергея Селина подали в суд за долги за свет в петербургской квартире, которую он сдает в аренду через свое ИП.