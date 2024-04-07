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14:18, 7 апреля 2024Экономика

На звезду «Улиц разбитых фонарей» подали в суд за неуплату коммунальных услуг

На российского актера Сергея Селина подали в суд за неуплату электричества

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

На российского актера Сергея Селина подали в суд за неуплату коммунальных услуг. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

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Известно, что через свое ИП звезда «Улиц разбитых фонарей» сдает в аренду недвижимость в Санкт-Петербурге. При этом на одном из объектов 63-летний артист задолжал за электричество 50 тысяч рублей, вследствие чего ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» подало иск в суд с целью взыскать задолженность.

Ранее в апреле у Сергея Зверева нашли долги за квартиру. По информации источника, у звезды образовался долг за газ, электричество и водоснабжение в столичной квартире, расположенной на улице Александра Невского — в ней Зверев прописан вместе с матерью. Общая сумма долга на данный момент составляет более 61 тысячи рублей.

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      Екатерина Ештокина
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