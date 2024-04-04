У Сергея Зверева нашли долги за квартиру

На стилиста Сергея Зверева подали иск в Тверской суд из-за долгов по квартплате

У стилиста Сергея Зверева нашли долги за жилищно-коммунальные услуги. О том, что он задолжал десятки тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, у звезды образовался долг за газ, электричество и водоснабжение в столичной квартире, расположенной на улице Александра Невского — в ней Зверев прописан вместе с матерью. Общая сумма долга на данный момент составляет более 61 тысячи рублей. В результате управляющая компания ГБУ «ЭВАЖД» подала на стилиста иск в Тверской районный суд.

В феврале стало известно, что бывшая чиновница лишилась роскошной квартиры в Москве в высотке на Котельнической набережной из-за непогашенного долга в 300 тысяч рублей за электричество на даче.

