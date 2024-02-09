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17:16, 9 февраля 2024Среда обитания

Российская экс-чиновница лишилась роскошной квартиры из-за долга за «коммуналку»

В Москве продадут квартиру задолжавшей 300 тысяч рублей за ЖКУ экс-чиновницы

Фото: Unsplash

В Москве продадут с торгов роскошную квартиру экс-чиновницы Татьяны П. из-за долга за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

Татьяна задолжала СНТ «Березка», где у нее есть земельный участок, около 300 тысяч рублей за электричество. Бывшая чиновница не оплатила долг, из-за чего на нее подали в суд. Был наложен арест на имущество должницы — квартиру в высотном здании на Котельнической набережной. Стоимость объекта оценивается в 78,9 миллиона рублей. Торги запланированы на март.

Ранее стало известно, что актриса Лидия Федосеева-Шукшина лишилась квартиры в Финляндии. Изначально сообщалось, что она осталась без жилья, после того как владеющую зданием компанию признали банкротом, однако позже внучка артистки Анна Шукшина заявила, что ее родственница лишилась имущества из-за долгов за коммунальные услуги.

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      Александра Качан
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