Российская экс-чиновница лишилась роскошной квартиры из-за долга за «коммуналку»

В Москве продадут квартиру задолжавшей 300 тысяч рублей за ЖКУ экс-чиновницы

В Москве продадут с торгов роскошную квартиру экс-чиновницы Татьяны П. из-за долга за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

Татьяна задолжала СНТ «Березка», где у нее есть земельный участок, около 300 тысяч рублей за электричество. Бывшая чиновница не оплатила долг, из-за чего на нее подали в суд. Был наложен арест на имущество должницы — квартиру в высотном здании на Котельнической набережной. Стоимость объекта оценивается в 78,9 миллиона рублей. Торги запланированы на март.

Ранее стало известно, что актриса Лидия Федосеева-Шукшина лишилась квартиры в Финляндии. Изначально сообщалось, что она осталась без жилья, после того как владеющую зданием компанию признали банкротом, однако позже внучка артистки Анна Шукшина заявила, что ее родственница лишилась имущества из-за долгов за коммунальные услуги.