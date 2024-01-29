Внучка Федосеевой-Шукшиной рассказала о долгах актрисы за финскую квартиру

Анна Шукшина: Федосеева-Шукшина лишилась квартиры в Хельсинки из-за долгов

Внучка российской актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна Шукшина заявила, что ее бабушка лишилась квартиры в финском городе Хельсинки из-за долгов по коммуналке. Об этом она рассказала в эфире шоу «Звезды сошлись».

По словам Анны, квартира была записана на нее в течение 15 лет. В феврале 2023 года она переписала ее на Федосееву-Шукшину, после чего актриса сдала жилье в аренду. Из-за действий властей Финляндии в отношении россиян жилец не смог оплачивать коммунальные услуги, в результате чего скопился долг в размере 100 тысяч рублей.

Шукшина отметила, что российским владельцам финской недвижимости стало очень тяжело оплачивать счета. По ее словам, погасить долг оказалось практически невозможно, из-за чего банк забрал квартиру. Теперь недвижимость выставят на аукцион и продадут, чтобы погасить долг за счет вырученных средств.

О том, что Федосееву-Шукшину лишили квартиры в Финляндии, стало известно в конце декабря 2023 года. Тогда сообщалось, что актриса осталась без жилья после того, как владеющую зданием компанию признали банкротом.