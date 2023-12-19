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16:40, 19 декабря 2023Среда обитания

Федосееву-Шукшину лишили квартиры в Финляндии

Актрису Федосееву-Шукшину лишили квартиры в Хельсинки

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Российскую актрису Лидию Федосееву-Шукшину лишили квартиры в финском городе Хельсинки. Она утратила право распоряжаться имуществом из-за банкротства компании-владельца, сообщает NEWS.ru.

Компания Asunto Oy Punkaharjun была признана банкротом в декабре 2023 года. Теперь апартаменты, находившиеся в управлении Федосеевой-Шукшиной, переданы в конкурсную массу. По словам дочери актрисы Ольги Шукшиной, артистка получила уведомление из Финляндии, согласно которому она должна вывезти из квартиры свои вещи до 28 февраля 2024 года — иначе они будут утилизированы.

Федосееву-Шукшину также предупредили о необходимости оплатить долг по коммунальным счетам. Сумма задолженности не уточняется.

Ранее Федосеева-Шукшина рассказала о самочувствии после переезда из четырехкомнатной квартиры в Москве в «двушку» на окраине города. Актриса заявила, что чувствует себя «молодо и уверенно».

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      Александра Качан
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