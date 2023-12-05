Федосеева-Шукшина рассказала о самочувствии после переезда на окраину Москвы

Федосеева-Шукшина выразила благодарность дочери после переезда на окраину Москвы

Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о своем самочувствии после переезда из квартиры в центре Москвы на окраину города. Она выразила благодарность своей дочери Ольге Шукшиной, передает KP.RU.

Федосеева-Шукшина записала видеоролик вместе с Ольгой, которую ранее обвинили в выселении матери из ее собственного жилья. «Беспардонные людишки, я не жалкая старушка. Я чувствую себя молодо и уверенно. Чего и вам желаю, если доживете до моего возраста. Я безмерно благодарна своей дочери Ольге, которая вот уже пятый год так заботится обо мне, не щадя своих сил и здоровья», — заявила она.

Актриса добавила, что решение о ее переезде в Новую Москву было принято совместно после того, как Ольга перенесла тяжелую операцию на позвоночнике. Из-за состояния здоровья Шукшина больше не могла наблюдать за матерью должным образом.

Ольга Шукшина также опровергла информацию о том, что насильно заставила мать съехать с квартиры. По ее словам, редакторы шоу программы «Звезды сошлись» намеренно построили сюжет выпуска с ее семьей так, чтобы создать неправильное впечатление у зрителей.