Дочь Федосеевой-Шукшиной прокомментировала выселение матери

Ольга Шукшина заявила, что не выселяла мать Лидию Федосееву-Шукшину из квартиры

Актриса Ольга Шукшина заявила, что не выселяла мать Лидию Федосееву-Шукшину из ее собственной квартиры. Так появившуюся в СМИ информацию дочь народной артистки РСФСР прокомментировала в беседе с KP.RU.

По словам Шукшиной, редакторы программы «Звезды сошлись» намеренно построили сюжет выпуска с ее семьей так, будто она заставила мать перебраться из квартиры в центре Москвы в более скромное жилье. Актриса подчеркнула, что решение о переезде было принято на семейном совете ради здоровья Федосеевой-Шукшиной.

«Мы приняли решение, что пока можно гулять — перевезти маму в Новую Москву, в ее любимую квартиру. Там маленький коттеджный поселок, в котором есть и дорожки, и парковая зона. А воздух гораздо чище, чем здесь на Проспекте Мира, где находится другая мамина квартира. Более того, мама там легче переносит бронхиальную астму — нет такого кашля!» — рассказала Ольга.

Ранее Бари Алибасов-младший заявил, что выселение Федосеевой-Шукшиной было ожидаемым. Он отметил, что семья актрисы давно хотела получить ее квартиру.