Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
11:20, 5 декабря 2023Среда обитания

Дочь Федосеевой-Шукшиной прокомментировала выселение матери

Ольга Шукшина заявила, что не выселяла мать Лидию Федосееву-Шукшину из квартиры

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Актриса Ольга Шукшина заявила, что не выселяла мать Лидию Федосееву-Шукшину из ее собственной квартиры. Так появившуюся в СМИ информацию дочь народной артистки РСФСР прокомментировала в беседе с KP.RU.

По словам Шукшиной, редакторы программы «Звезды сошлись» намеренно построили сюжет выпуска с ее семьей так, будто она заставила мать перебраться из квартиры в центре Москвы в более скромное жилье. Актриса подчеркнула, что решение о переезде было принято на семейном совете ради здоровья Федосеевой-Шукшиной.

«Мы приняли решение, что пока можно гулять — перевезти маму в Новую Москву, в ее любимую квартиру. Там маленький коттеджный поселок, в котором есть и дорожки, и парковая зона. А воздух гораздо чище, чем здесь на Проспекте Мира, где находится другая мамина квартира. Более того, мама там легче переносит бронхиальную астму — нет такого кашля!» — рассказала Ольга.

Ранее Бари Алибасов-младший заявил, что выселение Федосеевой-Шукшиной было ожидаемым. Он отметил, что семья актрисы давно хотела получить ее квартиру.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      «Президент принял оплату?» Пресс-секретарь Байдена завершила брифинг после неудобного вопроса

      Раскрыты цели гигантской транспортной артерии России

      В Румынии заявили о возможности сыграть ключевую роль в восстановлении Украины

      Назван самый благополучный для жизни в России регион

      Стало известно о запрете сотрудникам ЦБ использовать технику Apple

      Анонсировано заседание совета «Движения первых» с участием Путина

      В Кремле рассказали о глобальной роли Путина

      Описан вред ИИ для окружающей среды

      Звезда «Игры престолов» вышла в свет в прозрачном платье без бюстгальтера

      На чемпионате Европы по футболу будут играть мячом с чипом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости