Алибасов прокомментировал выселение Федосеевой-Шукшиной

Сын Бари Алибасова назвал ожидаемым выселение Федосеевой-Шукшиной

Семья народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной давно планировала выселить ее из собственной квартиры в Москве. Об этом в беседе с «Комсомольской правдой» заявил продюсер Бари Алибасов-младший.

Новость о переезде актрисы собеседник газеты назвал ожидаемой. По его словам, иначе с собственностью 85-летней Федосеевой-Шукшиной ее дочери поступить не могли, эту квартиру они ждали долго. «Давно ждали квартиру, и все, отправили на сиделку. Мы так и предполагали. Я счастлив, что к нам это уже не имеет никакого отношения. Сделать с этой квартирой они могут что угодно: сдавать, сами жить, продать». — поделился с изданием Алибасов-младший.

Младшую дочь Федосеевой-Шукшиной, Ольгу, продюсер считает главным инициатором переезда. Он добавил, что Ольга покушалась не только на жилье матери, но и на квартиру Алибасова-старшего, когда тот состоял в браке с артисткой. Его сын рад, что смог избавить себя и отца от борьбы за недвижимость и при этом не рассорить бывших супругов. Бари Алибасов-старший и Лидия Феодосеева-Шукшина вступили в брак после 25 лет дружбы в ноябре 2018 года. Через два года они развелись.

Ранее сообщалось, что Лидию Федосееву-Шукшину переселили из ее четырехкомнатной квартиры в Останкинском районе в жилье за МКАД. Среди причин ее младшая дочь Ольга назвала бронхиальную астму и ремонт в доме. Сейчас, как она рассказала, ее мать проживает с сиделкой в двухкомнатной квартире в Новой Москве.