Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина развелись

Музыкальный продюсер Бари Алибасов и актриса Лидия Федосеева-Шукшина развелись. Об этом сообщает РИА Новости.

Пиар-директор шоумена Вадим Горжанкин рассказал, что мировой суд удовлетворил иск артистки, подавшей заявление о расторжении брака 6 ноября. Он пояснил, что «катализатором развода стала квартира, которую Шукшина подарила Алибасову, а потом решила забрать обратно». По словам Горжанкина, пара зарегистрировала брак два года назад.

Ранее адвокат актрисы прокомментировал ее развод с Алибасовым. Он заявил, что «последней каплей стали публикации о его новой помощнице, а также откровенно вызывающие видео и фотографии с ней». Позднее Горжанкин заявил, что танцовщица и помощница Алибасова Виктория Полторацкая находится на шестой неделе беременности.

В конце ноября самочувствие Федосеевой-Шукшиной резко ухудшилось. По словам адвоката, актриса была «крайне угнетена» ситуацией с Алибасовым.