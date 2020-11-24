Федосеева-Шукшина оказалась «крайне угнетена» поведением Алибасова

Российскую актрису Лидию Федосееву-Шукшину шокировало неэтичное поведение ее мужа, музыкального продюсера Бари Алибасова. Об этом Пятому каналу рассказал ее адвокат.

Юлия Вербицкая-Линник, юрист Федосеевой-Шукшиной, прокомментировала беременность любовницы Алибасова. Подобное поведение супруга актриса считает неэтичным.

Федосеева-Шукшина сильно переживала из-за этой новости. По словам Вербицкой-Линник, у ее клиентки резко поднялось давление. «Мы полагаем такое поведение и подобное выступление недостойными», — заявил юрист актрисы. Вербицкая-Линник отметила, что, несмотря на подачу документов для расторжения брака, Алибасов и Федосеева-Шукшина пока остаются законными супругами.

Самочувствие актрисы сильно ухудшилось. Как сообщила ее юрист, Федосеева-Шукшина «крайне угнетена» ситуацией. «Она полагает, что очень неправильно и очень некорректно вести себя подобным образом по отношению к ней», — добавил адвокат. Вербицкая-Линник отметила, что после того, как суд расторгнет брак между ее клиенткой и Алибасовым, продюсер будет «волен делать все, что ему заблагорассудится».

Бари Алибасов придумал необычное имя своему будущему ребенку. Продюсер выразил намерение назвать его «Ковид», если это будет мальчик, либо «Пандемия», если на свет появится девочка.