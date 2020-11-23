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Алибасов придумал необычное имя будущему ребенку

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Бари Алибасов
Бари Алибасов
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Музыкальный продюсер Бари Алибасов придумал необычное имя своему будущему ребенку. Об этом сообщил РЕН ТВ его PR-директор Вадим Горжанкин.

Алибасов выразил намерение назвать его «Ковид», если это будет мальчик, либо «Пандемия», если на свет появится девочка. «Он отметил, что пол ребенка еще не известен», — рассказал Горжанкин.

По словам PR-директора, танцовщица и помощница Алибасова Виктория Полторацкая на шестой неделе беременности. «Она, конечно, удивилась предложению назвать будущего ребенка Ковидом или Пандемией, но и не отказалась», — пояснил он.

Горжанкин уточнил, что выбор имени сделан Алибасовым неслучайно. «В отличие от многих артистов, известный продюсер видит во всем новые пути и возможности, даже в пандемии коронавируса», — заявил PR-директор.

9 ноября российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина подала на развод с музыкальным продюсером Бари Алибасовым. По словам ее адвоката, «последней каплей стали публикации о его новой помощнице, а также откровенно вызывающие видео и фотографии с ней».

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