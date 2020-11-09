Федосеева-Шукшина разведется с Алибасовым

Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина подала на развод с музыкальным продюсером Бари Алибасовым. Копию заявления о расторжении брака опубликовал РЕН ТВ.

Заявление подано в суд. О планах на развод сообщил PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин.

«Для Бари Каримовича эта новость стала неожиданной», — отметил Горжанкин. Он заявил, что в ближайшее время музыкальный продюсер озвучит свою позицию по данному вопросу.

По словам Юлии Вербицкой-Линник, адвоката Федосеевой-Шукшиной, она уже связалась с представителями Алибасова. Сторона актрисы уведомила о поданном в суд заявлении. Дата слушаний по делу пока не объявлена.

Вербицкая-Линник отметила, что поводом для развода супругов стали многочисленные интервью Бари Алибасова, в которых он заявлял о том, что прекратил общаться с супругой. «Последней каплей стали публикации о его новой помощнице, а также откровенно вызывающие видео и фотографии с ней», — заявила адвокат.

В сентябре Бари Алибасов помирился с Федосеевой-Шукшиной. Продюсер передумал разводиться с актрисой накануне судебного разбирательства.