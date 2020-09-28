Алибасов помирился с Федосеевой-Шукшиной

Музыкальный продюсер Бари Алибасов помирился с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной и передумал разводиться. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Накануне судебного слушания, назначенного на 29 сентября, стало известно о решении Алибасова не разводиться с супругой. Юлия Вербицкая-Линник, адвокат актрисы, рассказала, что ее клиентка обрадовалась, получив эту новость.

«Бари Каримович приезжал к Лидии Николаевне, с днем рождения он ее все-таки поздравил», — пояснила Вербицкая-Линник. Юристка отметила, что производство по делу будет прекращено после того, как отказ Алибасова будет предъявлен в суд. «До этого момента о чем-либо говорить преждевременно», — уточнила Вербицкая-Линник.

Ранее сообщалось, что Федосеева-Шукшина сильно переживала из-за новости о том, что Алибасов подал на развод с ней. В качестве причины развода продюсер указывал «неразрешимые противоречия».