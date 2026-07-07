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05:30, 7 июля 2026РоссияЭксклюзив

Юрист высказался о праве работодателей устраивать шестидневку

Юрист Виноградов: Ввести шестидневную рабочую неделю в одностороннем порядке нельзя
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Работодатель не вправе самовольно увеличивать количество рабочих дней в неделю, предупредил член Общественной палаты РФ, доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. В беседе с «Лентой.ру» он обратил внимание, что закон устанавливает жесткие ограничения по предельной нагрузке и времени отдыха, а любые изменения требуют согласия сотрудника.

«Статья 91 Трудового кодекса устанавливает предельную продолжительность рабочей недели в 40 часов. Превышать эту норму нельзя, даже если сотрудники согласны работать больше. Кроме того, по статье 110 ТК РФ работнику требуется не менее 42 часов непрерывного еженедельного отдыха. Эти нормы обязательны и не могут быть изменены ни по соглашению сторон, ни внутренними документами компании», — пояснил специалист.

Если компания попытается ввести постоянный шестидневный график с сохранением восьмичасового дня, нагрузка вырастет до 48 часов, что прямо нарушает закон, уточнил Виноградов. Некоторые работодатели, по его словам, пытаются обойти ограничения через сверхурочную работу или ненормированный день, но это не делает шестидневку законной.

С 1 сентября 2026 года лимит сверхурочной работы может составлять до 240 часов в год при наличии соответствующих положений в коллективном договоре, но сама сверхурочная работа рассматривается как исключительная мера, а не постоянный режим. Если же по факту в компании установлена шестидневка, все часы сверх 40 в неделю будут расценены как сверхурочные с соответствующей повышенной оплатой

член Общественной палаты РФ, доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов

Он отметил, что сокращение рабочей недели, например до четырех дней, находится в другой плоскости. Закон устанавливает только максимальный предел — 40 часов, минимальная продолжительность не определена. Работодатель вправе установить график в 32 или 20 часов без нарушения закона, но при условии сохранения оплаты. Если же речь идет и о снижении зарплаты, менять условия без согласия работника можно только при организационных или технологических изменениях по статье 74 ТК РФ, добавил специалист.

«Режим рабочего времени и заработная плата — обязательные условия трудового договора, поэтому изменять их в одностороннем порядке нельзя. При отказе сотрудника работодатель может предложить другую должность либо расторгнуть договор с выплатой двухнедельного выходного пособия. Даже если при сокращении дней увеличивается продолжительность смены, а недельная нагрузка сохраняется на уровне 40 часов, режим все равно меняется и требует согласия работника», — заключил Виноградов.

Ранее карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Мария Васильева рассказала, как справиться с выгоранием на работе. Первым шагом к предотвращению профессионального выгорания может стать установление границы между работой и личной жизнью. По ее словам, важно раз в неделю проводить аудит задач, которые «истощают».

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