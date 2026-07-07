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05:46, 7 июля 2026Путешествия

Россиянка побывала в Мексике и описала страну фразой «ожирение — огромная проблема»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: EvaStar / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и описала местное население, в том числе женщин, фразой «ожирение — огромная проблема». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор материала подчеркнула, что мексиканцы употребляют много газировки, жирной пищи, мяса, из-за чего врачи в стране бьют тревогу. Однако при этом люди даже с лишним весом живут полной жизнью и не стесняются себя.

«Они танцуют. Они смеются. Они ходят на праздники каждое воскресенье. Они фотографируются. Они надевают купальники. Они живут», — добавила Ершова.

Ранее эта же тревел-блогерша описала три популярных в России продукта фразой «в Мексике стали роскошью». Соотечественница призналась, что во время поездки особенно соскучилась по шоколаду.

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