Одна страна заявила о высоком риске военного вторжения США

Глава МИД Бразилии Виэйра заявил о возросшем риске военного вторжения США

Недавнее решение Соединенных Штатов признать крупнейшие бразильские преступные группировки террористическими организациями создает высокий риск вторжения США. Об этом рассказал министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра, сообщает CNN Brasil.

«Решение американских властей несет серьезные риски для граждан Бразилии в финансовой и миграционной сферах. Наконец, возникла вероятность применения военной силы Соединенными Штатами на территории Бразилии», — посетовал дипломат.

По информации телеканала, источники в бразильском дипведомстве уверены, что решение Вашингтона по включению преступных группировок Comando Vermelho и Primeiro Comando da Capital в перечень «международных террористических организаций» не даст преимуществ для совместной борьбы с оргпреступностью.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что резидент США Дональд Трамп не имеет права просыпаться по утрам и угрожать другим странам. Политик назвал проблемой тот факт, что страны по всему миру «чувствуют себя обязанными перевооружиться».

Позже СМИ сообщили, что Дональд Трамп и Лула да Силва не смогли выстроить доверительные отношения, несмотря на предпринятые ими попытки. Утверждалось, что бразильский глава в ходе поездки по Европе последовательно критиковал действия администрации Трампа.