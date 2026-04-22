Трамп поссорился с одним президентом

CNN: Президентам США и Бразилии не удалось выстроить доверительные отношения

Президент США Дональд Трамп и президент Бразилии Лула да Силва не смогли выстроить доверительные отношения, несмотря на предпринятые ими попытки. О ссоре двух лидеров сообщил телеканал CNN Brasil.

«Попытки сближения между Лулой и Трампом остались в прошлом. Изгнание США делегата Федеральной полиции усугубляет ряд недопониманий и рассеивает уже старую, возможно, фальшивую химию между политиками. Лула сказал, что может отомстить США и выгнать американских чиновников из Бразилии в качестве возмездия», — указано в статье

Утверждается, что бразильский глава в ходе поездки по Европе последовательно критиковал действия администрации Трампа. В частности, он заявлял о недопустимости агрессии против Ирана и экономической блокады Кубы. По мнению экспертов, Лула да Силва может намеренно усиливать негативную риторику против Трампа, так как это способно принести ему дополнительные голоса на будущих выборах президента Бразилии.

Ранее Лула да Силва пошутил о вручении Трампу Нобелевской премии мира. «Я не знаю, шутка ли это или нет, что он уже закончил восемь войн и до сих пор не получил Нобелевскую премию мира. Важно как можно скорее присудить Нобелевскую премию мира президенту Трампу, чтобы не было больше войн», — сказал он.