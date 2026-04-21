20:15, 21 апреля 2026Мир

Президент Бразилии пошутил о вручении Трампу Нобелевской премии мира

Президент Лула да Силва в шутку призвал дать Трампу Нобелевскую премию мира
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Ammar Awad / Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в шутку призвал дать американскому лидеру Дональду Трампу Нобелевскую премию мира. Его слова приводит Correio Braziliense.

«Я не знаю, шутка ли это или нет о том, что он уже закончил восемь войн и до сих пор не получил Нобелевскую премию мира. Важно как можно скорее присудить Нобелевскую премию мира президенту Трампу, чтобы не было больше войн», — сказал бразильский лидер.

13 марта президент США Дональд Трамп отметил, что больше не заинтересован в получении Нобелевской премии мира.

В октябре 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что Трамп много делает для того, чтобы разрешить годами длящиеся конфликты. По его словам, комитет зачастую «присуждал Нобелевскую премию мира людям, которые для мира ничего не сделали».

