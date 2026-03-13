Реклама

Трамп поставил точку в вопросе получения Нобелевской премии мира

Трамп заявил, что больше не заинтересован в получении Нобелевской премии мира
Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не заинтересован в получении Нобелевской премии мира. Об этом он рассказал в интервью Washington Examiner.

«Я не знаю. Я не заинтересован в этом. Нет. Я не говорю о Нобелевской премии», — сказал глава государства.

10 октября 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что связывать Нобелевскую премию мира для Дональда Трампа с поставками оружия Киеву было бы нелепо. Он отметил, что мнение украинского лидера Владимира Зеленского вряд ли интересовало Нобелевский комитет при принятии решения.

Российский лидер также отметил, что комитет «зачастую присуждал награду людям, которые для мира ничего не сделали». В свою очередь, глава Белого дома поблагодарил российского коллегу за слова о Нобелевской премии мира.

