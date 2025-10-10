Трамп поблагодарил Путина за слова о Нобелевской премии мира

Президент США Дональд Трамп поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за слова о Нобелевской премии мира. Свое заявление он опубликовал в соцсети Truth Social.

«Спасибо, президент Путин!» — написал глава Белого дома.

К своей публикации он прикрепил отрывок выступления российского лидера.

Ранее Путин прокомментировал вручение Нобелевской премии мира, отметив, что Трамп много делает для того, чтобы разрешить годами длящиеся конфликты. Российский лидер также заявил, что комитет зачастую «присуждал Нобелевскую премию мира людям, которые для мира ничего не сделали».