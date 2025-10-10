Мир
18:22, 10 октября 2025

Трамп поблагодарил Путина

Трамп поблагодарил Путина за слова о Нобелевской премии мира
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

Президент США Дональд Трамп поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за слова о Нобелевской премии мира. Свое заявление он опубликовал в соцсети Truth Social.

«Спасибо, президент Путин!» — написал глава Белого дома.

К своей публикации он прикрепил отрывок выступления российского лидера.

Ранее Путин прокомментировал вручение Нобелевской премии мира, отметив, что Трамп много делает для того, чтобы разрешить годами длящиеся конфликты. Российский лидер также заявил, что комитет зачастую «присуждал Нобелевскую премию мира людям, которые для мира ничего не сделали».

