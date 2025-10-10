Мир
Путин прокомментировал вручение Нобелевской премии мира

Путин: Трамп много делает для того, чтобы разрешить годами длящиеся кризисы
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
СюжетИтоги года с Путиным
Объявление лауреата Нобелевской премии мира 2025

Объявление лауреата Нобелевской премии мира 2025. Фото: Tom Little / Reuters

Президент США Дональд Трамп реально много делает для того, чтобы разрешить годами длящиеся кризисы. Так вручение Нобелевской премии мира прокомментировал президент России Владимир Путин по итогам своего визита в Таджикистан, сообщает ТАСС.

«Были случаи, когда комитет присуждал Нобелевскую премию мира людям, которые для мира ничего не сделали. На мой взгляд, этими решениями они нанесли огромный ущерб авторитету этой премии», — отметил российский лидер в ответ на вопрос о том, как он оценивает факт, что его американский коллега не получил премию.

Ранее комитет премии сообщил, что Нобелевскую премию мира в этом году получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо за «ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии».

