Путин прокомментировал вручение Нобелевской премии мира

Президент США Дональд Трамп реально много делает для того, чтобы разрешить годами длящиеся кризисы. Так вручение Нобелевской премии мира прокомментировал президент России Владимир Путин по итогам своего визита в Таджикистан, сообщает ТАСС.
«Были случаи, когда комитет присуждал Нобелевскую премию мира людям, которые для мира ничего не сделали. На мой взгляд, этими решениями они нанесли огромный ущерб авторитету этой премии», — отметил российский лидер в ответ на вопрос о том, как он оценивает факт, что его американский коллега не получил премию.
Ранее комитет премии сообщил, что Нобелевскую премию мира в этом году получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо за «ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии».