Трамп не обиделся на Нобелевский комитет

Президент США Дональд Трамп продолжит бороться за прекращение конфликтов во всем мире, несмотря на решение Нобелевского комитета присудить премию мира не ему, а оппозиционному бывшему депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил пресс-секретарь американского лидера Стивен Чун.
«Президент Трамп продолжит заключать мирные соглашения по всему миру, прекращать войны и спасать жизни», — сказал глава президентской канцелярии.
Присуждение премии Мачадо, по его словам, доказывает, что для Нобелевского комитета «политика важнее мира».
Ранее газета The New York Post написала, что у Трампа в 2026 году будет больше шансов на получение Нобелевской премии мира.