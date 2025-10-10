Мир
15:50, 10 октября 2025Мир

Трамп не обиделся на Нобелевский комитет

Чун: Трамп продолжит спасать жизни, несмотря на решение Нобелевского комитета
Глеб Бажуткин (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп продолжит бороться за прекращение конфликтов во всем мире, несмотря на решение Нобелевского комитета присудить премию мира не ему, а оппозиционному бывшему депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил пресс-секретарь американского лидера Стивен Чун.

«Президент Трамп продолжит заключать мирные соглашения по всему миру, прекращать войны и спасать жизни», — сказал глава президентской канцелярии.

Присуждение премии Мачадо, по его словам, доказывает, что для Нобелевского комитета «политика важнее мира».

Ранее газета The New York Post написала, что у Трампа в 2026 году будет больше шансов на получение Нобелевской премии мира.

