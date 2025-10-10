Трамп не обиделся на Нобелевский комитет

Чун: Трамп продолжит спасать жизни, несмотря на решение Нобелевского комитета

Президент США Дональд Трамп продолжит бороться за прекращение конфликтов во всем мире, несмотря на решение Нобелевского комитета присудить премию мира не ему, а оппозиционному бывшему депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил пресс-секретарь американского лидера Стивен Чун.

«Президент Трамп продолжит заключать мирные соглашения по всему миру, прекращать войны и спасать жизни», — сказал глава президентской канцелярии.

Присуждение премии Мачадо, по его словам, доказывает, что для Нобелевского комитета «политика важнее мира».

Ранее газета The New York Post написала, что у Трампа в 2026 году будет больше шансов на получение Нобелевской премии мира.