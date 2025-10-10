Трампу предрекли Нобелевскую премию мира в следующем году

У президента США Дональда Трампа в 2026 году будет больше шансов на получение Нобелевской премии мира. Об этом сообщает The New York Post (NYP).

«Источник, близкий к Трампу, сообщил, что получение престижной награды в пятницу станет сюрпризом, и что премия следующего года рассматривается как более вероятная премия», — говорится в материале.

Тем не менее многие критики американского лидера отмечают, что июньская бомбардировка иранских ядерных объектов, размышления о присоединении Гренландии к США и переименование Министерства обороны в Министерство войны будут препятствовать получению им награды в 2026 году.

Ранее стало известно, что Нобелевскую премию мира получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо. Политику присудили награду за борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии.