Стал известен лауреат Нобелевской премии мира

Нобелевскую премию мира получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо. Об этом сообщается в пресс-релизе комитета премии.
«[Мария Корина Мачадо] получает Нобелевскую премию мира за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии», — говорится в мотивировочной части решения.
Комитет назвал Мачадо ключевой объединяющей фигурой венесуэльской оппозиции и «одним из самых выдающихся примеров гражданского мужества в Латинской Америке за последние годы».
Ранее газета Financial Times сообщала, что президент США Дональд Трамп торопится заключить сделку между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, чтобы успеть повлиять на решение комитета по присуждению Нобелевской премии мира. По данным издания, Трамп также попытался оказать давление на правительство Норвегии, затронув эту тему как минимум в одном телефонном разговоре с норвежским министром финансов и бывшим генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.