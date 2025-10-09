Мир
08:31, 9 октября 2025Мир

Раскрыта причина спешки Трампа по заключению сделки по Газе

FT: Трамп торопится со сделкой по Газе, чтобы успеть получить Нобелевскую премию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп торопится заключить сделку между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС по сектору Газа, чтобы успеть повлиять на решение по присуждению Нобелевской премии мира. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на европейских чиновников.

Как отмечает издание, эксперты скептически относятся к тому, что беспрецедентная лоббистская кампания Трампа принесет плоды, когда Норвежский Нобелевский комитет объявит победителя 10 октября. Однако даже те, кто высмеивал некоторые из недавних мирных усилий американского лидера, говорят, что его попытка положить конец войне в Газе может стать весомым аргументом в его пользу.

«Было трудно воспринимать некоторые его заявления всерьез, но это другое дело. Газа была бы серьезным событием», — заявил один европейский дипломат еще до заявления Трампа.

По данным FT, Трамп также оказал давление на правительство Норвегии. По словам норвежских чиновников, он поднял тему награды за премию как минимум в одном телефонном разговоре с министром финансов и бывшим генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде подчеркнул, что Нобелевский комитет независим от правительства и что у него есть «солидный опыт» разъяснения этого различным странам.

Ранее Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали первую часть мирного плана, предложенного главой Белого дома. Американский лидер также пообещал, что и к Израилю, и к ХАМАС будет «справедливое отношение».

