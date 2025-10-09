Трамп объявил о подписании Израилем и ХАМАС первой части мирного плана

Трамп: Израиль и ХАМАС подписали первую фазу мирного плана

Израиль и ХАМАС подписали первую часть мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Об этом сам глава Белого дома сообщил в соцсети Truth Social.

«Израиль и ХАМАС подписали первый этап нашего мирного плана. Все заложники будут освобождены очень скоро, а Израиль отведет свои войска на согласованную линию», — написал он.

Американский лидер также пообещал, что и к Израилю, и к ХАМАС будет «справедливое отношение». Он назвал это «великим днем» для арабского мира и поблагодарил Турцию, Катар и Египет за посредничество.

Ранее Трамп заявил, что мир на Ближнем Востоке «очень близок». «Я только что имел дело с людьми с Ближнего Востока о потенциальной сделке. Мир для Ближнего Востока очень близок», — сказал он.