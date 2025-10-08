Мир
Трамп назвал мир на Ближнем Востоке «очень близким»

Трамп провел переговоры по урегулированию на Ближнем Востоке
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Shawn Thew / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп провел переговоры по урегулированию на Ближнем Востоке, назвав мир в регионе «очень близким». Его слова передает телеканал Sky News.

«Я только что имел дело с людьми с Ближнего Востока о потенциальной сделке. Мир для Ближнего Востока очень близок», — сказал он.

Глава Белого дома подчеркнул, что может отправиться на Ближний Восток «к концу недели, может быть, даже в воскресенье». По его словам, шанс на успешные переговоры «хороший».

Прежде Трамп заявил, что следующие двое суток непрямых переговоров Израиля и ХАМАС в Египте станут решающими для урегулирования конфликта в секторе Газа.

