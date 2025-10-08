Мир
01:58, 8 октября 2025Мир

Трамп рассказал о решающем моменте в одном конфликте

Трамп: Следующие 48 часов станут решающими в переговорах Израиля и ХАМАС
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Следующие двое суток непрямых переговоров Израиля и ХАМАС в Египте станут решающими для урегулирования конфликта в секторе Газа. Так считает президент США Дональд Трамп, сообщает Fox News.

«По сообщениям, президент Трамп заявил, ... что следующие 48 часов переговоров имеют решающее значение», — сказала корреспондент телеканала.

Отмечается, что Трамп поручил представителям Вашингтона Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру перед отправкой в Египет добиться заключения сделки между Израилем и ХАМАС.

Ранее востоковед Иван Бочаров заявил, что арабские страны не поддержат план Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа из-за предыдущих действий палестинского радикального движения ХАМАС.

