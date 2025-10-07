Шансы реализации мирного плана Трампа по Газе оценили

Востоковед Бочаров: Арабские страны не поддержат план Трампа по Газе из-за ХАМАС

Арабские страны не поддержат план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа из-за предыдущих действий палестинского радикального движения ХАМАС. С таким предположением в интервью «Ленте.ру» выступил востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

«Создание международного органа в соответствии с планом Дональда Трампа не поддерживается палестинцами и вряд ли будет полностью одобрено арабскими странами», — заявил эксперт.

Бочаров прокомментировал попытки администрации Трампа оптимизировать политику на Ближнем Востоке и переложить ответственность за это на региональные державы. Политолог подчеркнул, что интересы стран региона не всегда совпадают с интересами США.

Эксперт также указал на настороженное отношение Египта к ХАМАС из-за его влияния на запрещенное в стране движение «Братья-мусульмане» (организация признана террористической и запрещена в России). Иордания, в свою очередь, скептически относится к палестинскому движению из-за попытки переворота в стране, предпринятой Организацией освобождения Палестины (ООП) в 1970 году.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал условие для разоружения ХАМАС. По мнению израильского премьера, страна «находится на пороге очень большого достижения», однако «это еще не финал».