Путин назвал нелепым условие Киева для выдвижения Трампа на Нобелевскую премию мира

Путин: Связывать Нобелевскую премию мира с поставками оружия нелепо
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Связывать Нобелевскую премию мира для президента США Дональда Трампа с поставками оружия Киеву нелепо. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Связывать Нобелевскую премию мира с поставками оружия нелепо, и это просто говорит об уровне нынешнего киевского режима в целом», — сказал он, добавив, что мнение Зеленского вряд ли интересовало Нобелевский комитет при принятии решения о премии мира.

Ранее Путин заявил, что Трамп реально много делает для того, чтобы разрешить годами длящиеся кризисы. По его словам, были случаи, когда комитет присуждал Нобелевскую премию мира людям, которые для мира ничего не сделали.

До этого Путин заявил об искреннем стремлении Трампа к урегулированию на Украине. По его словам, у Москвы и Вашингтона есть понимание, как урегулировать конфликт на Украине мирными средствами, однако это непростые, сложные вопросы.

