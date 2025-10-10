Путин заявил об искреннем стремлении Трампа к урегулированию на Украине

Путин: Трамп искренне стремится к урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам своего визита в Таджикистан, сообщает ТАСС.

«Он искренне стремится к этому», — заявил глава государства.

Российский лидер также подчеркнул, что Россия и США остаются в рамках договоренностей саммита на Аляске. По его словам, у Москвы и Вашингтона есть понимание, как урегулировать конфликт на Украине мирными средствами, однако это непростые, сложные вопросы.

Ранее Трамп заявил, что США урегулировали семь конфликтов, восьмым станет украинский кризис. При этом Трамп отметил, что, хотя этот конфликт и не сильно влияет на США, поскольку «между ними и зоной боевых действий большой океан», глава Белого дома хочет, чтобы он был урегулирован.