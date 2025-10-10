Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:43, 10 октября 2025Мир

Путин ответил на вопрос о договоренностях России и США в рамках саммита на Аляске

Путин: РФ и США остаются в рамках договоренностей саммита на Аляске
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Россия и США остаются в рамках договоренностей саммита на Аляске. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан, сообщает ТАСС.

«В целом мы остаемся в рамках договоренностей на Аляске», — сказал он.

По словам российского лидера, у Москвы и Вашингтона есть понимание, как урегулировать конфликт на Украине мирными средствами. Однако президент уточнил, что это непростые, сложные вопросы.

Ранее Путин заявил, что положительно оценивает результаты встречи с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске. Он отметил, что Россия и США будут строить последующую работу по урегулированию на тех принципиальных положениях, которых удалось достичь на встрече.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин прокомментировал вручение Нобелевской премии мира

    Известный режиссер сравнил Юру Борисова с Марлоном Брандо

    Доктор Мясников признался в ненависти к одному диагнозу

    Онколог предупредил о внешних симптомах рака груди

    На ГРЭС в российском регионе началась забастовка из-за долгов по зарплате

    Apple выплатит миллионы за уязвимости в iPhone

    Купившего Lamborghini благодаря афере российского блогера потребовали посадить

    Секретный свидетель раскрыл роль бывшего судьи Верховного суда России в афере с СВО

    Николь Кидман раскрыла отношение к своей внешности фразой «раньше я ее ненавидела»

    В корейском роддоме молодую мать из России обвинили в совращении мужчин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости