Путин ответил на вопрос о договоренностях России и США в рамках саммита на Аляске

Путин: РФ и США остаются в рамках договоренностей саммита на Аляске

Россия и США остаются в рамках договоренностей саммита на Аляске. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан, сообщает ТАСС.

«В целом мы остаемся в рамках договоренностей на Аляске», — сказал он.

По словам российского лидера, у Москвы и Вашингтона есть понимание, как урегулировать конфликт на Украине мирными средствами. Однако президент уточнил, что это непростые, сложные вопросы.

Ранее Путин заявил, что положительно оценивает результаты встречи с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске. Он отметил, что Россия и США будут строить последующую работу по урегулированию на тех принципиальных положениях, которых удалось достичь на встрече.