Путин дал оценку результатам саммита на Аляске

Путин заявил, что в целом положительно оценивает результаты саммита на Аляске

Президент России Владимир Путин заявил, что в целом положительно оценивает результаты встречи с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске. Его слова приводит ТАСС.

«[Результаты саммита] мы в целом оцениваем положительно и, безусловно, нашу последующую работу по урегулированию конфликта на Украине строим на тех принципиальных положениях, которые мы обсуждали на Аляске», — сказал глава государства.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что импульс мирного процесса по Украине, достигнутый во время встречи Путина и Трампа в Анкоридже, жив. По его словам, Москва исполнена оптимизма в отношении диалога с Соединенными Штатами, однако констатирует паузу во взаимодействии с Киевом.