10:42, 10 октября 2025

Песков ответил на слова Рябкова об исчерпании «импульса Анкориджа»

Песков заявил, что достигнутый на переговорах в Анкоридже импульс жив
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Импульс мирного процесса по Украине, достигнутый во время встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, жив. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Учитывая, что мы продолжаем наше стремление двигаться в сторону мирного урегулирования, можно сказать, что импульс жив и, будем надеяться, будет жить дальше», — сказал он.

Песков также выразил надежду, что Трамп по-прежнему сохраняет политическую волю к продолжению мирных переговоров по Украине. По его словам, Москва исполнена оптимизма в отношении диалога с Соединенными Штатами, однако констатирует паузу во взаимодействии с Киевом.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что импульс, достигнутый во время саммита на Аляске, оказался исчерпан. Он добавил, что это стало результатом деструктивной деятельности прежде всего стран Европейского союза.

