В МИД России заявили об исчерпании импульса мирного процесса по Украине

Виктория Кондратьева
Фото: Alina Smutko / Reuters

Импульс мирного процесса по Украине, достигнутый во время встречи на высшем уровне на Аляске, оказался исчерпан. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«К сожалению, приходится констатировать, что мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей оказался в значительной мере исчерпан усилиями европейских противников и сторонников войны до последнего украинца», — отметил Рябков.

Замглавы МИД подчеркнул, что исчезновение этого импульса стало результатом деструктивной деятельности, прежде всего стран Европейского союза (ЕС), о чем Россия заявляет прямо и открыто.

Ранее вице-председатель Национального совета США по разведке Грэм Фуллер заявил, что Трамп решил самоустраниться от урегулирования конфликта на Украине.

